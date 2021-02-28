Назван популярный, но вредный овощ

От картофеля больше вреда, чем пользы. Фото: pixabay.com

От картофеля больше вреда, чем пользы. Фото: pixabay.com

Эксперты отметили, что стоит ограничить употребление картофеля.

Диетолог рассказала о популярном среди россиян овоще, который на самом деле приносит организму больше вреда, чем пользы. Об этом пишет портал «Екатеринбург Онлайн».

Врач отметила, что не все овощи одинаково полезны для здоровья. В первую очередь это касается картофеля. Несмотря на то, что в нем много калия и овощ помогает выводить лишнюю жидкость, он также вредит. Известно, что картофель сказывается на уровне сахара в крови.

Диетолог добавила, что овощ калориен, поэтому становится причиной набора лишнего веса. В кожуре картофеля содержится соланин, он оказывает негативное влияние на нервную систему.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российские производители хотят продавать в магазинах картофель «экономкласса» под предлогом сдерживания цен.