В Петербурге 1 марта ожидается сильный ветер

В Петербурге 1 марта ожидается сильный ветер
В Петербурге ожидается сильный ветер. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В понедельник, 1 марта, в Петербурге ожидается сильный ветер.

По прогнозам синоптиков, порывы западного и северо-западного ветра будут достигать 16 метров в секунду.

В МЧС рекомендуется убрать вещи с открытого балкона, закрыть все окна. Машины лучше не оставлять под деревьями и рекламными щитами. Петербуржцам советуют держаться подальше от рекламных щитов и шатких строений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

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В Петербурге 1 марта ожидается сильный ветер