На Землю обрушилась магнитная буря

Вспышка на Солнце повлекла за собой магнитную бурю среднего уровня G2. Утром 1 марта она добралась до Земли.

Магнитную бурю зафиксировали специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук. Как сообщается на сайте академии, геомагнитную активность вызвала слабая вспышка на Солнце класса С. При этом, по данным ученых, вероятность магнитной бури в сегодняшний день составляла всего 10%.

Всего у магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Известно, что слабая буря может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем и оказать влияние на пути миграций птиц и животных. Более мощные бури приводят к нарушениям коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбоям напряжения в промышленных сетях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Китай планирует отправить в космос первую миссию по изучению Солнца в 2022 году.