На Землю обрушилась магнитная буря

На Землю обрушилась магнитная буря
Магнитная буря вызвана вспышкой на солнце. Фото: Pixabay

Вспышка на Солнце повлекла за собой магнитную бурю среднего уровня G2. Утром 1 марта она добралась до Земли.

Магнитную бурю зафиксировали специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук. Как сообщается на сайте академии, геомагнитную активность вызвала слабая вспышка на Солнце класса С. При этом, по данным ученых, вероятность магнитной бури в сегодняшний день составляла всего 10%.

Всего у магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Известно, что слабая буря может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем и оказать влияние на пути миграций птиц и животных. Более мощные бури приводят к нарушениям коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбоям напряжения в промышленных сетях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Китай планирует отправить в космос первую миссию по изучению Солнца в 2022 году.

вспышка на солнце магнитная буря ученые


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Землю обрушилась магнитная буря
Вишневский раскритиковал идею застройки намыва на Васильевском острове
В квартире на Белы Куна среди гор мусора нашли труп мужчины
Экс-солистку Little Big обнаружили мертвой в ее квартире Петербурге
В Петербурге зафиксировали еще 35 смертей от COVID-19
В Петербурге зафиксировано 943 новых случая коронавируса
Следком открыл дело после падения мальчика на скалодроме в Петербурге
Начальник фирмы продал две квартиры, чтобы покрыть долги по зарплате