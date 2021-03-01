Более 650 ковидных коек в Петербурге вернули к обычной работе

В понедельник, 1 марта, ковидные стационары вернули к обычной работе более 650 инфекционных коек в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.

Как сообщили в Смольном, плановых пациентов без коронавируса начала принимать больница Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова, где 178 коек вывели из работы с коронавирусными больными. Из инфекционного коечного фонда Первого Санкт-Петербургского государственного университета имени академика И.П. Павлова вывели 194 койки, при этом сохранив для зараженных 56 мест. Также на обычную работу перевели 281 койку Александровской больницы, оставив 419 мест для ковид-больных.

На сегодняшний день в Северной столице больных коронавирусом и внебольничными пневмониями лечат в 17 стационарах — 12 городских и четыре федеральных. Всего развернуто почти семь тысяч инфекционных коек, сейчас свободны 1510 мест.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 943 новых случая коронавируса.