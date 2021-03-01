В Петербурге сняли с фасада «потерявшего» голову трубочиста

В Петербурге сняли с фасада «потерявшего» голову трубочиста
Процесс демонтажа скульптуры трубочиста в Петербурге. Фото: кадр из видео телеканал «Санкт-Петербург»

На Большой Московской улице в Петербурге промышленные альпинисты демонтировал скульптуру трубочиста без головы.

Арт-объект находился на фасаде дома №5 по Большой Московской улице на протяжении 14 лет, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

За это время голова скульптуры, которая была сделана из пенопласта, начала постепенно разрушаться.

В администрации Центрального района сообщили, что управляющая компания постоянно старалась поддерживать трубочиста в надлежащем состоянии, но когда подошел срок, было принято решение о демонтаже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в администрации Центрального района прокомментировали порчу арт-объекта на Большой Московской улице. Власти отметили, что не могут восстановить его, но попробуют договориться с автором.

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