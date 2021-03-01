Эдуарду Батанову объявили благодарность президента РФ

Эдуарду Батанову объявили благодарность президента РФ
Эдуард Батанов. Фото: gov.spb.ru

Вице-губернатору Эдуарду Батанову объявлена благодарность президента России.

«Эту награду вице-губернатор получил за большой вклад в реализацию проекта по переходу страны на цифровой формат вещания», — сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в городе особое внимание уделяется внедрению цифровых технологий в здравоохранение, образование и другие сферы жизни мегаполиса.

«Опыт Петербурга сегодня заимствуют другие регионы. В этом есть и заслуга Эдуарда Викторовича Батанова», – отметил Беглов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-губернатор Северной столицы Эдуард Батанов на заседании Законодательного собрания в среду, 16 сентября, представил три законопроекта, позволяющих сделать городские расходы более эффективными.

Александр Беглов благодарность эдуард батанов


 

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