В Петербурге запустили дополнительные 39 автобусов

Новые автобусы появятся на востребованных маршрутах.

В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня, 1 марта, запустили дополнительные 39 автобусов. Они появились на востребованных маршрутах, чтобы гражданам не приходилось ютиться в общественном транспорте и слишком долго его ждать. Об этом сообщает ГУП «Пассажиравтотранс».

Автобусы вышли на восемь маршрутов в разных районах города. Их направили на маршруты №№11, 26, 93, 115А, 118, 127, 130 и180. Теперь время ожидания составить около десяти минут. На предприятии объяснили, что прислушались к пожеланиям пассажиров.

Напоминаем, что пассажиропоток в петербургском общественном транспорте значительно сократился после пандемии коронавируса. В январе 2020 года на автобусах ездили 47 миллионов человек, а в январе текущего года – 32 миллиона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, каким требованиям должен отвечать автобус новой транспортной модели в Петербурге.