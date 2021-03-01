В Ленобласти во вторник ожидаются снег и порывистый ветер

В Ленобласти будет холодно и снежно. Фото: pixabay.com

В Ленобласти будет холодно и снежно. Фото: pixabay.com

Во вторник, 2 марта, в Ленобласти ожидается переменная облачность.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», выпадет мокрый снег. Осадки выпадут в основном на востоке.

Ветер западного и северо-западного направления подует со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут до -4…+1 градуса, днем температура воздуха ожидается на уровне -1… +4 градусов.

Атмосферное давление в течение суток будет мало меняться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.