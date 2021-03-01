Правоохранители возьмутся за всеволожских похоронщиков

Возможные нарушения на кладбищах Всеволожского района Ленинградской области проверят местные правоохранители. Как сообщает «Санкт-Петербург.ру», об этом заявил глава администрации Всеволожского муниципального района Андрей Низовский. По данным издания, в районе говорят о двойных чеках на ритуальные услуги, наценках при вывозе тел, антимонопольных проблемах, новых могилах на официально закрытом два года назад Всеволожском кладбище-2.

На МБУ «Ритуальные услуги» (глава — Павел Руденко) жаловались еще в середине февраля на прямой линии с губернатором Ленбласти Александром Дрозденко. Тогда он дал поручение Низовскому разобраться, однако спустя две недели никаких результатов, как и публичного отчета об исполнении поручения не было.

Между тем правоохранители и так завалены работы, и до незаконных могил у них попросту не доходят руки. Так, в январе был арестован 40-летний Александр Анохин из Петербурга, которого Telegram-канал Mash на Мойке называет одним из самых влиятельных криминальных авторитетов города, а 47news — «парламентером» в местной похоронной сфере между коммерсантами и чиновниками.

Ему вменяется вымогательство в марте 2017 года. Но, по данным 47news, Анохин может иметь непосредственное отношение и к тому, что творится на кладбищах во Всеволожском муниципальном районе. Так, его партнер Михаил Скворцов — директор и владелец похоронных и ритуальных компаний, которые ранее работали в Ломоносовском районе, а теперь — во Всеволожском.

Компании из Ломоносовского района пришли в похоронку Всеволожского муниципального района в прошлом году и уже успели отметиться скандалом с обстрелом конкурентов.

Кроме того, до суда дошло дело бывшего заместителя главы администрации из администрации Всеволожского района и экс-депутата от «Единой России» Валерия Половинкина и бывшего директора МБУ «Ритуальные услуги» Игоря Евтишенкова. Их судят по статье 290, части 6 УК РФ.

В отношении Половинкина Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере (4,9 млн рублей) от одной из местных ритуальных компаний. По данным следствия, за такую сумму чиновник «покровительствовал» местным коммерсантам в течение года — с июля 2017 по июль 2018 года. Вместе с ним, как следует из карточки суда, по делу проходит экс-директор МБУ «Ритуальные услуги» Игорь Евтишенков.

Именно после ареста Половинкина у местных коммерсантов начались проблемы, а на замену им пришел бизнес из Ломоносовского района. О методах работы этого бизнеса писало 47news.

Так, по данным издания, в феврале произошел конфликт со стрельбой между 39-летним совладельцем ритуальной компании «Вознесение» Александром Гринем и 61-летним сотрудником ритуальной компании «Бис» Сергеем Козелом. По словам Сергея Козела, конфликт начался из-за заваленной снегом двери вагончика-офиса «Бис». Виноватым собеседник посчитал конкурента, однако тот, по словам оппонента, якобы не желая отвечать на вопросы, начал стрелять из травматического пистолета.

В результате таких конфликтов качество похоронных услуг для населения страдает, жалобы дошли уже до губернатора Ленобласти. Местный житель Алексей дозвонился на прямой линии до Дрозденко и задал ему вопросы про проблемы похоронного бизнеса во Всеволожском районе.

С момента поручения губернатора прошло уже больше двух недель, однако публичного отчета от муниципальных властей о его исполнении пока нет.