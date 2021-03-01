Конференция Ленинградского обкома КПФР обернулась скандалом

Конференция Ленинградского обкома КПФР обернулась скандалом
У здания произошла потасовка. Фото: Online47

Несмотря на это, партии удалось избрать нового лидера коммунистов Ленинградской области.

В Санкт-Петербурге 27 февраля состоялась отчетно-выборочная конференция Ленинградского обкома КПРФ. В ее рамках коммунисты выбрали первого секретаря регионального отделения, но не обошлось без скандалов. Об этом сообщает Online47.

Для лидера коммунистов Ленинградской области Андрея Попова перевыборы стали неожиданный и неприятной новостью. Он приехал с группой поддержки, штурмовал здание, произошла небольшая потасовка, но в итоге ничего не вышло.

В результате был выбран новый лидер коммунистов Ленинградской области – пост занял Виктор Царихин, о котором мало что известно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутат от КПРФ предложил Смольному сократить расходы на госуправление и взаимодействие со СМИ.

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