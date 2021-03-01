Комитет по градостроительству и архитектуре будет следить за обликом и жилых и нежилых зданий в Петербурге

Комитет по градостроительству и архитектуре будет следить за обликом и жилых и нежилых зданий в Петербурге
Беглов хочет, чтобы комитет следил за обликом и жилых, и нежилых зданий. Фото: gov.spb.ru

Ведомство получило дополнительные полномочия.

Власти Санкт-Петербурга хотят, чтобы усилили контроль за качеством архитектуры. В связи с этим комитет по градостроительству и архитектуре получил дополнительные полномочия, о чем сегодня, 1 марта, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что нужно тщательней следить за тем, как выглядят и жилые и нежилые здания. Он хочет, чтобы в городе появлялись здания высокой архитектурной ценности. Теперь ведомство будет согласовывать архитектурно-градостроительный облик всех объектов.

«Согласование нежилых зданий необходимо для повышения качества современной застройки. Новые здания и ансамбли тоже могут соответствовать традициям и петербургскому стилю в архитектуре»,

— заявил Беглов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новым главным архитектором Ленобласти стал Сергей Лутченко.

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