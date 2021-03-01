Россиян весной 2021 года ждут три сокращенные рабочие недели

Дополнительные выходные ожидаются в марте и мае.

В Роструде рассказали о трех сокращенных рабочих неделях весной 2021 года. Известно, что ближайшую сократят в связи с празднование Международного женского дня. Россияне смогут отдохнуть в понедельник, 8 марта. Таким образом, выходные будут длиться три дня. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

Вместо того, чтобы работать пять дней, граждане будут трудиться четыре уже в марте. Также сокращенные недели будут в мае в связи с Днем труда и Днем Победы. 4-7 мая и 11-14 мая будут рабочими.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов поздравил петербуржцев с 23 февраля. Руководители города пожелали всем защитникам Отечества крепкого здоровья, бодрости духа, мира, добра и благополучия.