Уже в восьми торговых центрах Петербурга делают прививки от COVID

Число торговых центров Петербурга, где можно сделать прививку от коронавируса, увеличилось до восьми. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев.

Так, к уже существующим пунктам вакцинации в «Невском центре», «Европолисе», «Охта-молле», «Жемчужной Плаза» и «Сити-молле» добавились «Гранд-каньон» на проспекте Энгельса, 154, ТЦ «Маршалл» на Северном проспекте, 7, и «Леруа-мерлен» на Выборгском шоссе, 214.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», Эргашев отметил во время прямого эфира в Clubhouse, за день в указанных пунктах прививается пока не так много петербуржцев – от 60 до 80 человек. В общей сумме за 4 дня привились 1 187 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вторая волна пандемии коронавируса еще не закончилась. Такая ситуация объясняется тем, что у населения еще не сформировался иммунитет.