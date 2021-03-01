ВОЗ: вторая волна пандемии COVID продолжается

ВОЗ: вторая волна пандемии COVID продолжается
Госпиталь для коронавирусных пациентов. Фото: пресс-служба ЗВО

Вторая волна пандемии коронавируса еще не закончилась. Такое заявление сделал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, в ряде стран заболеваемость до сих пор растет. При этом в целом число новых ковид-пациентов снижается.

Вуйнович подчеркнула в эфире телеканала «Россия 24», что у населения еще не сформировался иммунитет, поэтому и говорить об окончании пандемии рано. И добавила, что россиянам важно продолжать соблюдать меры безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что необходимо привить от коронавируса менее миллиона петербуржцев. Это позволит достичь популяционного иммунитета.

ВОЗ вторая волна пандемия Россия


 

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ВОЗ: вторая волна пандемии COVID продолжается
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