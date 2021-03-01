Эргашев заявил, что необходимо привить от коронавируса менее миллиона петербуржцев

Эргашев заявил, что необходимо привить от коронавируса менее миллиона петербуржцев
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Это позволит прервать цепочки передачи инфекции.

Вице-губернатор Олег Эргашев рассказал, что нужно привить от коронавируса менее миллиона петербуржцев. Это позволит достичь популяционного иммунитета. Об этом он заявил телеканалу «Санкт-Петербург» в ClubHouse.

На данный момент прививку от инфекции сделали более 245 тысяч человек. Сотрудники Роспотребнадзора считают, что для прерывания цепочки передачи инфекции нужно вакцинировать 1 миллион 200 тысяч человек. Таким образом, нужно сделать укол еще менее миллиону граждан.

Эргашев добавил, что в статистику включили детей, люди, которым противопоказана вакцинация из-за хронических заболеваний и тех, у кого есть напряженный иммунитет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ дали совет россиянам, которые не прививаются от коронавируса.

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