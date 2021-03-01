Спасатели перечислили места с самым опасным льдом в Петербурге

Спасатели перечислили места с самым опасным льдом в Петербурге
За весь период действия запрета выхода на лед в Петербурге составили лишь 70 протоколов. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин.

Для жителей Петербурга составили список мест с самым неустойчивым льдом в городе. С приходом тепла там стало особенно опасно.

Начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Петербургу Александра Радько рассказал, что самыми опасными местами являются река Нева с ее притоками, середина Финского залива, дамба и места со стороны Красного села и Сестрорецка, которые могут оторваться при сильном ветре.

Радько отметил на пресс-конференции ТАСС, что стоит избегать тех мест, где активно бьют родниковые ключи и видны желтые полосы.

Напомним, в городе до 15 апреля действует запрет выхода на лед.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце января в Петербурге поймали более 3,5 тысяч нарушителей запрета выхода на лед.

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