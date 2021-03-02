Спасатели тушили пожар в психоневрологическом интернате под Тверью

В психоневрологическом интернате в Тверской области произошел пожар.
Из здания вывели 54 человека. В результате происшествия пострадали четыре человека, сообщает ТАСС.
Сигнализация в здании сработала в 23.48 по московскому времени. Возгорание было зафиксировано на площади 15 квадратных метров на первом этаже.
Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 1 марта в Красногвардейском районе вспыхнула трехкомнатная квартира. По словам местных жителей, в ней погибли два человека — мать и сын.