Спасатели тушили пожар в психоневрологическом интернате под Тверью

Спасатели тушили пожар в психоневрологическом интернате под Тверью
На место выехали спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В психоневрологическом интернате в Тверской области произошел пожар.

Из здания вывели 54 человека. В результате происшествия пострадали четыре человека, сообщает ТАСС.

Сигнализация в здании сработала в 23.48 по московскому времени. Возгорание было зафиксировано на площади 15 квадратных метров на первом этаже.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 1 марта в Красногвардейском районе вспыхнула трехкомнатная квартира. По словам местных жителей, в ней погибли два человека — мать и сын.

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Спасатели тушили пожар в психоневрологическом интернате под Тверью
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