Утром в Петербурге пробки достигли 4 баллов

Утром в Петербурге пробки достигли 4 баллов
Пробки в Петербурге. Фото: Яндекс.Карты

В Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли 4 баллов. Петербургские водители стоят в пробках.

Утром 2 марта движение транспортных средств затруднено в Невском районе города на Октябрьской набережной и Дальневосточном проспекте.

Согласно данным сервиса «Яндекс.карты», автомобильные заторы образовались на Витебском проспекте, Московском проспекте и Кубинской улице. Ситуацию на дорогах города усложнили аварии. По данным сервиса, за утро в городе произошло уже четыре дорожно-транспортных происшествий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли 5 баллов. Горожане проводят начало рабочей недели в пробках.

дорожная ситуация дтп пробки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Женщина чуть не зарезала своего сожителя в Московском районе
В Петербурге назвали дату установки памятника медикам, умершим от COVID-19
«Миннесота» в овертайме уступила «Вегасу»
Голикова оценила уровень заболеваемости коронавируса в России
Петербуржцам рассказали, когда ждать третью волну COVID-19
Катер Росприроднадзора подтопило на территории яхт-клуба на Петровской косе
Петербургские водители на сутки остались без техосмотров и ОСАГО из-за ...
В Петербурге уборочная техника не доехала до спальных районов на юге