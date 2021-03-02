Утром в Петербурге пробки достигли 4 баллов

В Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли 4 баллов. Петербургские водители стоят в пробках.

Утром 2 марта движение транспортных средств затруднено в Невском районе города на Октябрьской набережной и Дальневосточном проспекте.

Согласно данным сервиса «Яндекс.карты», автомобильные заторы образовались на Витебском проспекте, Московском проспекте и Кубинской улице. Ситуацию на дорогах города усложнили аварии. По данным сервиса, за утро в городе произошло уже четыре дорожно-транспортных происшествий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли 5 баллов. Горожане проводят начало рабочей недели в пробках.