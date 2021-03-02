Петербуржцам рассказали, когда ждать третью волну COVID-19

Сейчас заболеваемость ковидом снижается, но отмена ряда ограничений может затормозить процесс затухания. Фото: unsplash

Сейчас заболеваемость ковидом снижается, но отмена ряда ограничений может затормозить процесс затухания. Фото: unsplash

Россиянам не удастся избежать третьей волны пандемии коронавирусной инфекции, считает главный внештатный эпидемиолог Петербурга Мария Дарьина.

Специалист рассказала, что на интенсивность эпидемиологического процесса влияют два фактора: свойства возбудителя и количество людей, восприимчивых к вирусу, передает «Петербургский дневник».

Саму эпидемию ученые делят на четыре стадии. Первая стадия относится к резервации возбудителя, в ходе которой фиксируются единичные случаи заражения. Далее общее количество заболевших растет и достигает максимальных значений. На третьей стадии регистрируется максимальное число случаев в популяции. Четвертая стадия является завершительной, когда происходит резервационное преобразование, а число восприимчивых людей падает и эпидемия затухает, обнуляясь до первой стадии.

Сейчас заболеваемость ковидом снижается, но отмена ряда ограничений может затормозить процесс затухания. По словам Дарьиной, осенью город накроет третья волна. Эпидемиолог выразила надежду, что следующий подъем заболеваемости будет небольшим по интенсивности благодаря вакцинации.

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