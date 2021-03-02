В Петербург прибыли 66,5 тонн свежих манго из Перу

Среди полезных свойств экзотического фрукта - укрепление нервной системы и памяти. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Среди полезных свойств экзотического фрукта - укрепление нервной системы и памяти. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Во вторник, 2 марта, пресс-служба Управления Россельхознадзора в Северной столице уведомляет об успешном прохождении фитосанитарного контроля более 66,5 тонн манго.

Свежие экзотические фрукты прибыли в Россию из Перу. Сотрудники Управления провели необходимый карантинный фитосанитарный контроль, после чего партия манго успешно допущена к дальнейшему следованию. Товар, импортированный перуанской компанией из Лимы, должен быть доставлен предприятию из Краснодарского края, занимающемуся розничной торговлей продуктами.

Манго насыщен клетчаткой, способствующей улучшению пищеварения, укрепляет иммунитет, поскольку богат витамином С, благотворно влияет на зрение, состояние кожи и волос, а также полезен при заболеваниях почек и воспалительных процессах в целом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадзор проверил 100 тонн зерен кукурузы, предназначенных для изготовления попкорна.