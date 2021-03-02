Вестники весны: в Петербург прилетели грачи

Похоже, календарная весна в Северной столице в этот раз совпала с климатической: уже 1 марта в районе Красного Села заметили её первых вестников — грачей.

Прилет грачей означает, что и другие птицы уже стремятся в родные края, а значит потепление в Петербурге не за горами. Об этом биолог, кандидат биологических наук и автор канала «Каждой твари по паре» на YouTube Павел Глазков рассказал изданию «Невские Новости» во вторник, 2 марта.

По словам специалиста, стаю из 14 грачей заметили 1 числа в небе над Красным Селом. Эксперт отметил, что не заметить пернатых крайне сложно — они очень громко оповещают о своим прибытии. Биолог, однако добавляет, что в последние годы птицы нередко остаются на зимовку в регионе, поэтому возможно сейчас грачи просто перебрались поближе к Петербургу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в первый день весны петербуржцы заметили не только грачей, но и другой признак тепла — подснежники.