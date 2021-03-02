В Австрии после прививок скончались 41 человек

Они вакцинировались от коронавируса препаратами, произведенными Pfizer и BioNTech.

В Австрии стало известно о летальных исходах после прививки от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости. 41 человек, привившиеся от инфекции, умерли. Эксперты уверены, что препараты, произведенные Pfizer и BioNTech, никак не повлияли на количество летальных исходов. В части случаев люди успели заболеть коронавирусом еще до вакцины, другие имели болезни, которые и могли стать причиной смерти.

Напоминаем, что в Австрии вакцинация началась 27 декабря. В стране зарегистрировали 461 тысяч заражения, из них умерли 8,5 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре считают, что в России не прошла первая волна коронавируса.