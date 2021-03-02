В Петербурге на заводе Hyundai осенью начнут выпускать двигатели

В город в ближайшее время приедут корейские специалисты, чтобы провести пробный запуск завода.

На новом заводе Hyundai в Санкт-Петербурге начнут производить двигатели уже осенью 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов встретился с генконсулом Южной Кореи Квон Донг Соком. Они обсудили открытие завода, который должен заработать уже в октябре. Ожидается, что в ближайшее время в Петербург приедут 400 корейских специалистов, которые должны провести пробный запуск завода.

Также Беглов поблагодарил Корею за помощь, оказанную во время пандемии коронавируса. Так, городу предоставили 19 автомобилей для выездов к больным на дом.

Напоминаем, что завод начали строить летом 2020 года. На его возведение потратили около 13,1 миллиардов рублей. Известно, что там смогут работать более 500 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что арт-пространство на месте завода «Арсенал» откроется весной.