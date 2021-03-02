В Петербурге число коронавирусных пациентов выросло на 189%

При этом увеличивается число выздоровевших.

В Санкт-Петербурге обратили внимание на рост суточного числа больных коронавирусом. Показатель стал больше на 189%, если сравнивать с прошлым вторником. Об этом сегодня, 2 марта, сообщается в отчете Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 при Смольном.

Эксперты добавляют, что количество выздоровевших также выросло на 54%, а число госпитализаций увеличилось на 2,26%. Сотрудники совета считают, что цифры поменялись в связи с праздничными днями в феврале.

«Тренд на стихание второй волны пандемии остается в силе, но его движение замедлилось. Есть вероятность выхода на плато по заболеваемости, уровень которого будет выше, чем в августе 2020 года»,

— говорится в отчете.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Австрии после прививок скончались 41 человек.