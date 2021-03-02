Матвиенко посоветовала не планировать отпуск за границей

Политик считает, что лучше продолжать осваивать родные просторы.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что россиянам не стоит планировать отпуск за границей в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Политик рассказала, что эпидемиологическая обстановка остается напряженной, поэтому пока непонятно, смогут ли граждане покорять мир в 2021 году. Матвиенко посоветовала пользоваться услугами внутреннего туризма.

«Правительство уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма и созданию условий для наших граждан с разным достатком, чтобы отдых был доступен молодежи, пожилым людям и семьям с детьми. Поэтому настоятельно рекомендую планировать отпуск в своей стране»,

— сказала Матвиенко.

Напоминаем, что некоторые страны открыли границы для россиян, но многие остаются недоступны из-за пандемии коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге число коронавирусных пациентов выросло на 189%.