Больше 22 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки

Жители Петербурга продолжают проходить обследование на коронавирусную инфекцию. За минувший день было сдано 22 130 тестов, сообщили в оперативном штабе.
На номер 122 в Единую региональную справочную службу по вопросам коронавируса поступило 4741 обращение.
В городе продолжают трудиться 1143 волонтера программы #мывместе, которые с 5 октября выполнили 5765 заявок. Напомним, что все петербуржцы, нуждающиеся в помощи волонтеров, должны позвонить на горячую линию 8-800-200-34-11.
Гуманитарную помощь с начала октября в Северной столице получили уже 175 096 человек. Это пожилые люди и малообеспеченные многодетные семьи. Им доставили продуктовые наборы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге число коронавирусных пациентов выросло на 189%.