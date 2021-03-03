В Кремле прокомментировали новые санкции против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции против РФ.

Он назвал их вмешательством во внутренние дела страны. По его словам, они вредят двусторонним отношениям, которые и так находятся в не лучшем состоянии.

«Мы эти решения считаем абсурдными, не имеющими под собой никакого обоснования. А главное, не имеющими ни эффекта, ни смысла », — цитирует словам представителя Кремля РИА «Новости».

США и Евросоюз накануне объявили о введении персональных санкций против семи высокопоставленных граждан России из-за ситуации вокруг оппозиционного политика Алексея Навального.

Кроме семи должностных лиц, в список попали 14 организаций из России, Германии и Швейцарии «за производство биологического и химического оружия», 13 из которых — частные фирмы, а один — государственный исследовательский институт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в санкционном списке Евросоюза оказались глава СК Бастрыкин, начальник Росгвардии Золотов и другие руководители силовых органов.