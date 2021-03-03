Для российских отелей разработают стандарты all inclusive

Планируется выделить две категории - "все включено" и "ультра все включено". Фото: pixabay

Планируется выделить две категории - "все включено" и "ультра все включено". Фото: pixabay

В России собираются разработать единый стандарт для оказания услуг в гостиницах по системе all inclusive. Ростуризм получил соответствующее поручение от вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на копию протокола, в настоящее время отели трактуют формат all inclusive по-разному, из-за чего туристы зачастую не понимают, какой сервис им следует ожидать. К примеру, ряд отелей вводит пятиразовое питание, другие предоставляют круглосуточный доступ к еде. Также некоторые гостиницы включают в стоимость алкоголь, а другие — нет.

Для стандартизации услуг будут скорректированы действующие правила классификации. Планируется выделить две категории — «все включено» и «ультра все включено».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Турции продлили требование справки на COVID для туристов.