В МИД РФ заявили о подготовке ответа на санкции США

В МИД РФ заявили о подготовке ответа на санкции США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры на новые санкции США уже прорабатываются.

«Ответ будет, он уже прорабатывается. Не волнуйтесь», — заявила она в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Напомним, 2 марта США вслед за Евросоюзом накануне объявили о введении персональных санкций против семи высокопоставленных граждан России из-за ситуации вокруг оппозиционного политика Алексея Навального.

Кроме семи должностных лиц, в список попали 14 организаций из России, Германии и Швейцарии «за производство биологического и химического оружия», 13 из которых — частные фирмы, а один — государственный исследовательский институт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в санкционном списке Евросоюза оказались глава СК Бастрыкин, начальник Росгвардии Золотов и другие руководители силовых органов.

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