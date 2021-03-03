«Мужчины недовольны, женщины ждут цветов»: Матвиенко возмутили цены на цветы перед 8 Марта

&#171;Мужчины недовольны, женщины ждут цветов&#187;: Матвиенко возмутили цены на цветы перед 8 Марта
Валентина Матвиенко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Минфин урегулировать цены на рынке цветов.

«Скоро 8 Марта, цены на цветы кусаются. Мужчины недовольны, женщины ждут цветов», — цитирует ее РИА «Новости».

Она отметила, что завышенные цены на цветы объясняются тем, что отечественные цветоводы поставлены в неравные условия с иностранными поставщиками.

Политик уточнила, что ранее НДС в цветочной отрасли составлял 10 процентов, теперь его подняли до 20, а зарубежные поставщики проходят по льготным условиям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рост цен напрямую влияют зарубежные поставщики. В основном букеты завозят в Петербург из Нидерландов, а там повысился курс. Также за рубежом берут в расчет российские праздники и заранее накручивают цену.

Валентина Матвиенко цветы цены


 

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