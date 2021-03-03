В Дагестане зафиксировали массовую гибель птиц

В Дагестане массово погибли птицы.

Массовая гибель диких птиц зафиксирована в Аграханском заливе Дагестана и заливе «Муравейник» в пригороде Махачкалы.

Трупы птиц обнаружил рыболов, подводный охотник Омар Алиев. Он опубликовал снимки в Сети, после чего на это обратили внимание экологи и власти, сообщает РИА «Новости».

Руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов рассказал, что на место были отправлены специалисты, чтобы взять пробы. Она нашли тушки лебедей, лысух, кряквы и селезней.

По словам Гапизова, есть несколько объяснений случившегося: браконьерский отстрел, птичий мор или отравление. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в течение последних тридцати лет южные курорты на зимний Петербург променяли более 120 видов птиц. Это объясняется наличием провианта: основной причиной перелета становится нехватка пищи.