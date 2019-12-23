Птицы не стали покидать Петербург из-за теплой зимы

Чаще всего на зимовку в Петербурге остаются воробьи. Фото: pixabay.com

Чаще всего на зимовку в Петербурге остаются воробьи. Фото: pixabay.com

Птицы отреагировали на аномально теплый декабрь в Северной столице, «отменив» перелет на юг и оставшись зимовать на территории города и Ленобласти.

Кроме теплой погоды, в Петербурге жизнь для птиц остается комфортной, поскольку их подкармливают горожане. Об этом рассказал телеканал «78.ru», ссылаясь на синоптика Александра Колесова. Однако стоит отметить, что остаются не целые популяции, а лишь отдельные представители видов.

В течение последних тридцати лет южные курорты на зимний Петербург променяли более 120 видов птиц. Это объясняется наличием провианта: основной причиной перелета становится нехватка пищи, а при возможности обеспечить себя пропитанием нет повода покидать дом и отправляться в тяжелое путешествие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти заметили необычное поведение птицы-зеленушки.