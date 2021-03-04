На Украине не оценили шутку премьера Словакии о передаче РФ Закарпатья

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил она шутку премьер-министра Словакии Игоря Матовича об обещании передать России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса «Спутник V».

Он назвал словам словацкого премьера некорректными и отметил, что такие высказывания портят отношения между Украиной и Словакией.

«Пусть обменяет на несколько регионов Словакии», – написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Напомним, премьер-министра Словакии Игоря Матовича пошутил о «передаче» России части украинских территорий. Он сказал, что что за поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» в Словакию пообещал отдать Закарпатскую Украину. Правда уточнил затем, что на самом деле Россия ничего не требовала в обмен на вакцину, а он ничего не предлагал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему власти отказываются регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».Политик отметил, что пока нет официальной информации, подтверждающей эффективность и безопасность препарата.