МИД Словакии принес извинения за слова премьера о передаче части Украины за «Спутник V»

Глава МИД Словакии Иван Корчок извинился за шутку премьер-министра страны Игора Матовича о Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что переговорил 4 марта, с Кулебой.

«Я извинился перед ним за неуместные высказывания премьер-министра Словацкой Республики Игора Матовича в адрес Украины», — заявил словацкий министр.

Напомним, премьер-министра Словакии Игоря Матовича пошутил о «передаче» России части украинских территорий. Он сказал, что что за поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» в Словакию пообещал отдать Закарпатскую Украину. Правда уточнил затем, что на самом деле Россия ничего не требовала в обмен на вакцину, а он ничего не предлагал. После этого на Украине разгорелся скандал. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал словам словацкого премьера некорректными и отметил, что такие высказывания портят отношения между Украиной и Словакией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему власти отказываются регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».Политик отметил, что пока нет официальной информации, подтверждающей эффективность и безопасность препарата.