В морской порт Петербурга прибыло почти 20 тонн миндаля

За прошлый год через морской порт в Петербург ввезли более 900 тонн очищенного миндаля. Фото: pixabay

За прошлый год через морской порт в Петербург ввезли более 900 тонн очищенного миндаля. Фото: pixabay

В морском порту Северной столицы прошли карантинный фитосанитарный контроль около 20 тонн очищенного миндаля из Чили.

Груз, отправленный компанией, которая базируется в провинции Качаопаль в центральной части Чили, должно получить петербургское предприятие, занимающееся розничной торговлей овощами, фруктами и орехами. Специалисты Россельхознадзора в ходе карантинных мероприятий не выявили никаких нарушений, поэтому миндаль успешно проследовал в пункт назначения.

В ведомстве отмечают, что за 2020 года через морской порт в город на Неве было ввезено 932,5 тонн очищенного миндаля. Из них 825 тонн поставили чилийские производители, а еще 107,5 тонн прибыли из Аргентины, ЮАР и Марокко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадзор проверил качество 100 тонн зерен кукурузы, предназначенных для изготовления попкорна.