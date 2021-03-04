РПЦ получила здание противотуберкулезного диспансера в центре Петербурга

Петербургская епархия русской православной церкви переезжает в здание на Боровой улице, где сейчас находится противотуберкулезный диспансер. Медики должны освободить помещения до ноября.

Противотуберкулезный диспансер №17 вынужден покинуть здание на Боровой улице, 1. Медучреждению дали время на переезд до 12 ноября текущего года. В комитете имущественных отношений сообщили, что здание в скором времени перейдет епархии РПЦ, пишет «Фонтанка».

В здании ранее располагалось монастырское подворье. Заявление о его передаче подала Санкт-Петербургская епархия РПЦ. Еще одно заявление подавал Свято-Троицкий Александр Свирский мужского монастыря Тихвинской епархии, но позднее организация передумала претендовать на здание.

Медучреждение после переезда присоединится к городскому противотуберкулезному диспансеру.

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