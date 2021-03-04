Реставрация Александро-Невской лавры обойдется Смольному в 93 млн рублей

Смольный готов потратить на реставрацию более 93,5 млн рублей. Фото: Baltphoto/ Александра Лучинкина

Смольный готов потратить на реставрацию более 93,5 млн рублей. Фото: Baltphoto/ Александра Лучинкина

В Петербурге готовятся к празднованию 800-летия Александра Невского. В ближайшее время Смольный утвердит план мероприятий.

Город начал проводить мероприятия по случаю юбилея Александра Невского в декабре — тогда в Петербурге открылась тематическая фотовыставка. В феврале был запущен сайт, на котором будут публиковать информацию о предстоящих мероприятиях.

На встрече 4 марта губернатор Александр Беглов встретился с митрополитом Санкт‑Петербургским и Ладожским Варсонофием для обсуждения предстоящих мероприятий. Главные события предлагается провести 12 сентября — в День перенесения мощей святого благоверного князя.

Перед этим город планирует провести реставрационные работы в Александро-Невской лавре. Работы завершат в августе. Смольный готов потратить на реставрацию более 93,5 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реставраторы из Петербурга рассказали о найденных петроглифах в Псковско-Печерском монастыре.