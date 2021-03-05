Зеленский подписал указ об увольнении Саакашвили

После того, как в 2013 году Саакашвили пришлось спешно покинуть Грузию, в 2015 Порошенко предложил ему пост губернатора Одесской области. Фото: kremlin.ru

После того, как в 2013 году Саакашвили пришлось спешно покинуть Грузию, в 2015 Порошенко предложил ему пост губернатора Одесской области. Фото: kremlin.ru

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаила Саакашвили исключен из состава украинского Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства. Указ президента Владимира Зеленского опубликован на официальном сайте главы Украины.

На посту Саакашвили заменил эксперт исполнительного комитета реформ Георгий Цхакая. О причинах кадровых перестановок не сообщается.

Напомним, Михаила Саакашвили выслали из Незалежной в 2017 году по указу экс-президента Украины Петра Порошенко. До этого у него отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года. В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский отменил указ Порошенко и вернул гражданство Саакашвили. В 2020 году Саакашвили стал главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность.