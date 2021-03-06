Премьер Словакии жестко ответил на критику российской вакцины «Спутник V»

Премьер Словакии жестко ответил на критику российской вакцины &#171;Спутник V&#187;
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина «Спутник V» не будет возвращена в РФ, она необходима в Словакии. Об этом заявил премьер-министр страны Игорь Матович.

По его словам, у государства нет времени на промедление, поскольку от COVID-19 ежедневно умирают десятки сограждан. Он напомнил, что вакцина была приобретена, даже, несмотря на то, что она еще не прошла регистрацию в ЕС.

Маточвич подчеркнул в своем Facebook, что «Спутник V» «назад в Россию не полетит и будет сохранять жизни в Словакии», где он крайне необходим.

Напоминаем, что «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Она смогла доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Словакия приняла партию вакцины «Спутник V» без одобрения ЕС.

Россия Словакия Спутник V


 

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