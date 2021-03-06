В Петербурге тесты на коронавирус сдали еще 23 052 человека

Жители Северной столицы продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки медики успели обследовать 23 052 человека.

Об этом стало известно в субботу, 6 марта. Как сообщили в оперативном штбе по борьбе с болезнь, за указанный период было обработано 6 003 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1419 петербургских волонтеров, прошли обучение и аккредитацию 1 148 человек. Добровольцы выполнили 5 854 заявки.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург впервые доставили тысячу доз вакцины «ЭпиВакКорона».