В Петербурге тесты на коронавирус сдали еще 23 052 человека

В Петербурге тесты на коронавирус сдали еще 23 052 человека
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жители Северной столицы продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки медики успели обследовать 23 052 человека.

Об этом стало известно в субботу, 6 марта. Как сообщили в оперативном штбе по борьбе с болезнь, за указанный период было обработано 6 003 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1419 петербургских волонтеров, прошли обучение и аккредитацию 1 148 человек. Добровольцы выполнили 5 854 заявки.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург впервые доставили тысячу доз вакцины «ЭпиВакКорона».

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