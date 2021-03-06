В Ленобласти объявили штормовое предупреждение из-за метели 6 марта

Жителей Ленобласти сегодня ожидает непогода с метелью и порывистым ветром. Спасатели рекомендуют не выходить на лед и оставаться дома.
Ненастье придет в регион во второй половине дня 6 марта и ночью 7 числа. Жителей предупредили о повышении риска аварий и получения травм и обморожений из-за гололеда и похолодания.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по области со ссылкой на синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», начнется все с западных районов, сила юго-западного, западного ветра начнет расти с 14–17 часов до 15–20 метров в секунду.
Во время метели лучше отложить поездки на личном транспорте.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории Петербурга в субботу также ожидается снежная и ветреная погода.