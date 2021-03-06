Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 6 марта

Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 6 марта
Водителям стоит быть осторожнее - метель может серьезно снизить видимость на дорогах. Фото: pixabay.com

Длинные выходные в Петербурге начнутся с ухудшения погодных условий. Спасатели предупредили горожан о метели.

Ветер придет с юго-запада и запада и разгонится до 15-20 метров в секунду. Стихия будет сопровождаться сильным снегопадом. Осадки начнутся во второй половине дня.

Как сообщили МЧС России по городу со ссылкой на специалистов ФГБУ «Северо-Западное УГМС», метель ожидается вечером 6 марта и ночью 7 марта.

Дорожная ситуация будет сложной из-за гололеда и осадков. Спасатели напоминают, что в условиях гололедицы на трассе необходимо соблюдать безопасный скоростной режим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти объявили штормовое предупреждение из-за метели 6 марта.

ГУ МЧС России по Петербургу метель новости СПб погода


 

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