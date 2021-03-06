Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 6 марта

Длинные выходные в Петербурге начнутся с ухудшения погодных условий. Спасатели предупредили горожан о метели.
Ветер придет с юго-запада и запада и разгонится до 15-20 метров в секунду. Стихия будет сопровождаться сильным снегопадом. Осадки начнутся во второй половине дня.
Как сообщили МЧС России по городу со ссылкой на специалистов ФГБУ «Северо-Западное УГМС», метель ожидается вечером 6 марта и ночью 7 марта.
Дорожная ситуация будет сложной из-за гололеда и осадков. Спасатели напоминают, что в условиях гололедицы на трассе необходимо соблюдать безопасный скоростной режим.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти объявили штормовое предупреждение из-за метели 6 марта.