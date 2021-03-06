Доктор объяснил, почему женщины реже болеют коронавирусом

Также он нашел объяснение тому, почему почти не болеют дети.

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, по какой причине мужчины чаще болеют коронавирусом, чем женщины. Своим наблюдением он поделился в эфире «Россия 1».

Эксперт уверяет, что у женщин меньше рецепторов, с помощью которых инфекция попадает в клетку. То же касается маленький детей – у них таких почти нет. А вот у афроамериканцев и азиатов подобных рецептов больше, чем у других людей, поэтому они восприимчивее к заражению.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минздрав заявил о наличии антител к COVID у 50% петербуржцев. При этом, по его словам, коллективный иммунитет к COVID-19 должен составлять минимум 70%.