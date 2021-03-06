В Петербурге возбудили уголовное дело из-за надписи в метро, оскорбляющую Путина

Подозреваемый уже задержан – им оказался 25-летний парень.

В Санкт-Петербурге на одном из вагонов метро заметили надпись, адресованную президенту России Владимиру Путина. Она имеет оскорбительный характер, так что о находке сообщили в правоохранительные органы. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на собственные источники.

Полицейские на протяжении нескольких дней разыскивали хулигана и смогли задержать подозреваемого. Им оказался 25-летний безработный горожанин. О парне известно, что он уже получал три года условного лишения свободы и штраф из-за наркотиков.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец предстанет перед судом за граффити на стене Эрмитажного театра.