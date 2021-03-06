Беглов раскритиковал недобросовестные управляющие компании Петербурга

Губернатор считает, что недобросовестные УК нужно "выгонять из города". Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор считает, что недобросовестные УК нужно "выгонять из города". Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В субботу, 6 марта, приехав с рабочим визитом в Невский район, губернатор Северной столицы Алексадр Беглов пообщался с жительницей микрорайона Троицкое поле, которая пожаловалась на качество работы местной управляющей компании.

Глава города отметил, что подобные заявления — не единичный случай. Постоянные жалобы говорят о том, что в работе управляющих компаний действительно есть проблемы, считает губернатор. По словам Беглова, УК недостаточно ответственно относятся к средствам, которые поступают от жителей в качестве платежей.

«Если компания плохо относится к своим обязанностям, с ней надо расторгать соответствующее соглашение и выгонять», — подчеркнул градоначальник. Отметим, что такая практика нередко применяется к недобросовестным застройщикам. Беглов также добавил, что в случае необходимости к разбирательству можно привлечь и силовые структуры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в некоторых районах Петербурга жители по неизвестной причине платят за коммунальные услуги втрое больше положенного.