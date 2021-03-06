Врач-терапевт назвала безобидный симптом серьезных заболеваний

Врач-терапевт Ирина Ескова рассказала, что регулярное онемение рук или ног может свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний.

По словам специалиста, подобный симптом, в частности, может указывать на сахарный диабет, рассеянный склероз и ревматоидный артрит. Следствием всех этих недугов является нейропатия, из-за которой поражаются нервные корешки в верхних и нижних конечностях, передает «Пятый канал».

Кроме того, онемение рук или ног может указывать на болезни артериальных сосудов — облитерирующий эндартериит или болезнь Рейно. В этом случае при попадании в холод пальцы синеют. Без своевременного лечения это может привести к гангрене. Также онемение может быть вызвано чрезмерной нагрузкой на кисти рук, отравлением солям тяжелых металлов и заболеваниями позвоночника — грыжей, остеохондрозом, сужением спинномозгового канала или опухолями.

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