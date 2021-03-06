Нефть Brent впервые более чем за год поднялась выше 68$ за баррель

Эксперты ОПЕК+ считают, что восстановление цен на нефть может быть вызвано скорее возросшей активностью финансовых игроков, чем улучшением фундаментальных физических показателей. Фото: pixabay

Эксперты ОПЕК+ считают, что восстановление цен на нефть может быть вызвано скорее возросшей активностью финансовых игроков, чем улучшением фундаментальных физических показателей. Фото: pixabay

Во время пятничной торговой сессии на лондонской бирже ICE стоимость майского фьючерса нефти марки Brent впервые с января 2020 года превысила 68 долларов за баррель.

Растет в цене и нефть марки WTI, апрельский фьючерс которой 5 марта к 10:59 по московскому времени стоил дороже 65 долларов за баррель, что также является самым высоким значением с начала прошлого года. В среднем по итогам торов нефть подорожала на 1,6%.

Днем ранее, 4 марта, котировки подросли почти на 5% из-за сообщений о решении стран ОПЕК+ оставить апрельский уровень нефтедобычи без изменений. Только России и Казахстану разрешили увеличить объемы на 130 и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно из-за сохранения сезонных моделей потребления. Саудовская Аравия, наоборот, планирует сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что месяц назад стоимость нефти Brent составляла 58$ за баррель.