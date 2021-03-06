В воскресенье в Петербурге снова ожидается снегопад и -6

Сложные погодные условия повлияют на дорожную ситуацию: автомобилистам стоит быть предельно осторожными. Фото: комитет по благоустройству

Сложные погодные условия повлияют на дорожную ситуацию: автомобилистам стоит быть предельно осторожными. Фото: комитет по благоустройству

После непродолжительной весны в Северную столицу вернулась минусовая температура и снегопад: за несколько часов город занесло снегом. Завтра, 7 марта, улучшения погодной ситуации ждать не стоит.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье ночью в Петербурге продолжится снегопад — выпадет около 5 мм осадков. Температура воздуха опустится до -6 градусов, кроме того, скорость западного ветра составит 7 метров в секунду.

Днем погода также останется облачной, но возможны прояснения. Снег немного поутихнет, ожидается около 1 мм осадков. Воздух также станет теплее — столбик термометра поднимется до -4 градусов, а ветер остается западным со скоростью 5 метров в секунду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пришедшие в город на Неве холода могут негативно сказаться на улове главной петербургской рыбы — корюшки.