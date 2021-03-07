Шуфутинский готовится стать отцом в 72 года

Певец Михаил Шуфутинский счастлив в браке со своей третьей избранницей Светланой Уразовой, которая моложе артиста почти на 30 лет. Шансонье начал всерьез задумывается об общем ребенке.

О планах стать отцом в третий раз певец рассказал в программе «Ты не поверишь!» на НТВ. Напомним, от предыдущего брака у него уже есть сыновья — 49-летний Дэвид и 47-летний Антон

Супруга Шуфутинского выступила против суррогатного материнства. Она уверена, что их здоровье позволяет справиться с этой задачей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Шуфутинский женился на молодой возлюбленной. Он рассказал, что знаком с возлюбленной на протяжении 25 лет.