Шуфутинский готовится стать отцом в 72 года

Шуфутинский готовится стать отцом в 72 года
Певец Михаил Шуфутинский со своей возлюбленной Светланой Юразовой. Фото: скриншот Instagram

Певец Михаил Шуфутинский счастлив в браке со своей третьей избранницей Светланой Уразовой, которая моложе артиста почти на 30 лет. Шансонье начал всерьез задумывается об общем ребенке.

О планах стать отцом в третий раз певец рассказал в программе «Ты не поверишь!» на НТВ. Напомним, от предыдущего брака у него уже есть сыновья — 49-летний Дэвид и 47-летний Антон

Супруга Шуфутинского выступила против суррогатного материнства. Она уверена, что их здоровье позволяет справиться с этой задачей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Шуфутинский женился на молодой возлюбленной. Он рассказал, что знаком с возлюбленной на протяжении 25 лет.

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