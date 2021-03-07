Задержан петербуржец, грозившийся взорвать клуб на Лиговском проспекте

Петербургские полицейские задержали телефонного хулигана. Мужчина отправил сообщение о якобы минированни клуба.

В четверг, 4 марта, в отдел полиции поступило сообщение с угрозами. Аноним заявил минировании ночного заведения, расположенного на Лиговском проспекте.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, стражи порядка установили, что номер, с которого поступил сигнал, принадлежит ранее судимому за грабеж 29-летнему мужчине.

На следующий день подозреваемый в преступлении был задержан. Его поймали у дома №5 по улице Шаврова. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбудили уголовное дело.

Подозреваемому назначена подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге «заминировали» несколько ТЦ и УФМС.